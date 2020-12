Inter, faccia a faccia tra Conte e la dirigenza: il club conferma la fiducia nei confronti del tecnico salentino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nonostante la cocente eliminazione in Champions League la dirigenza ha confermato la fiducia a Conte. Leggi su 90min (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nonostante la cocente eliminazione in Champions League lahato la

inter_versilia : @luca7goldenwing Ma lo sai che non ti conviene vero? Cioe dopo che ti sbatto la realta in faccia poi continuerai a… - lccatt : RT @pisto_gol: Nelle ultime 7 partite l'Inter ha fatto 2 pt su 21.Gli intenditori silenziosi che facevano il tifo per Pioli hanno perso la… - InterVictims : L'Inter si stringe attorno a Conte: uno potrebbe pensare che lo faccia per ragioni economiche, e invece è solo Sind… - zilianicorno : @dell_inter @RealPiccinini @BausciaCafe @anna_billo @PaoloCond la dignità è dire che marotta è ndranghetista e poi… - zilianicorno : @dell_inter @RealPiccinini @BausciaCafe @anna_billo @PaoloCond tutto diverso tutto altro stile rispetto a quanto vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter faccia L'Inter perde la faccia, il Real la salva Corriere del Ticino Google rilascia ulteriori novità per numerosi servizi: ecco quelle più interessanti

Da Mountain View giungono diversi comunicati, con i quali Google informa gli utenti di particolari migliorie, a volte in test ma quasi sempre in pronto rilascio, per molti dei suoi servizi più usati, ...

App Gestione Interfaccia

Buongiorno, volevo sapere se esiste un'applicazione che permette di modificare a proprio piacimento l'interfaccia del proprio smartphone. Per interfaccia intendo dimensioni, numero, disposizione e gra ...

Da Mountain View giungono diversi comunicati, con i quali Google informa gli utenti di particolari migliorie, a volte in test ma quasi sempre in pronto rilascio, per molti dei suoi servizi più usati, ...Buongiorno, volevo sapere se esiste un'applicazione che permette di modificare a proprio piacimento l'interfaccia del proprio smartphone. Per interfaccia intendo dimensioni, numero, disposizione e gra ...