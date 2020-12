Georges Simenon dalla A alla Z

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Gli occhiali che non porto, la pipa che non ho mai fumato, il ticchettio di mille macchine da scrivere, la nebbia fitta che esplode ne L’uomo che guardava passava i treni, il grigio percepito fino alle ossa che salta fuori dalle pagine de L’uomo di Londra (entrambi editi da Adelphi). Perciò, i treni e il mistero, la Francia e il Belgio, il tempo, la scrittura, il movente, l’assente, le camere azzurre, le stanze piene di fumo, i gilet, le cravatte, le migliaia di pagine scritte. E poi mio padre che mi parla di Maigret, l’amore, il delitto, la fuga, la perdita. Tutto rigorosamente in bianco e nero, tutto ghiacciato e bellissimo, queste sono soltanto alcune delle cose che mi vengono in mente se sento pronunciare il nome di, scrittore talmente straordinario che a volte sembra evocato dai libri che ha scritto, come se non fosse esistito, ...