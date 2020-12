Fatto a pezzi e chiuso in un valigia, ritrovamento choc dei carabinieri (Di venerdì 11 dicembre 2020) I militari, riporta il quotidiano on line Firenze Today, stanno vagliando attentamente l'ipotesi che la valigia sia stata buttata o lanciata dalla Fi-Pi-Li. Per questo, oltre a setacciare la zona, si ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) I militari, riporta il quotidiano on line Firenze Today, stanno vagliando attentamente l'ipotesi che lasia stata buttata o lanciata dalla Fi-Pi-Li. Per questo, oltre a setacciare la zona, si ...

wushurabbit : Eh, la memoria, signora Longari... C'hanno provato per anni, alla fine, come tutte le partite a scacchi ben pian… - Helav98 : Coney Island ad essere sincera non mi è piaciuta come le altre ma non so se sia una questione di featuring o il fat… - 3V3RYTH1NGOES : Ho fatto un esame e sono A PEZZI someone gift me smt - aurora6335 : Sto leggendo di Brandon Bernand un'uomo che non ha mai ucciso nessuno, e che ha fatto solo uno sbaglio nella sua vi… - CarmelaP16 : @XFactor_Italia @Machete_Mnlt @casadilego Se non fosse stato per il talento di casadilego avrebbe perso, le ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto pezzi Resti umani saponificati, choc a Sollicciano Trovato cadavere a pezzi dentro una valigia LA NAZIONE È morto l’ex vigile “Cillo” Una vita dedicata al paese

Iller Cilloni aveva 67 anni. Fu tra i fondatori e presidente della Polisportiva L’Arena Minardi della Uisp reggiana: «Si metteva sempre a disposizione con generosità» ...

Pamela Mastropietro, la sua foto sorridente strappata via dal giardino della casa in cui venne uccisa

MACERATA - La sua foto sorridente non c'è più. Nel giardino del condominio in cui Pamela Mastropietro 18 anni, fu uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era ...

Iller Cilloni aveva 67 anni. Fu tra i fondatori e presidente della Polisportiva L’Arena Minardi della Uisp reggiana: «Si metteva sempre a disposizione con generosità» ...MACERATA - La sua foto sorridente non c'è più. Nel giardino del condominio in cui Pamela Mastropietro 18 anni, fu uccisa, fatta a pezzi e infilata in due trolley, c'era ...