BofA | aumenta l’appetito per il rischio | richiesta record di azioni

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – I clienti di Bank of America nel settore della gestione patrimoniale hanno ulteriormenteto ladinei loro portafogli la scorsa settimana, chiudendo sui livellivisti a marzo 2015, secondo quanto reso noto dalla stessa banca. Le buone notizie sul fronte vaccini stanno infatti spingendo molti investitori alla convinzione che le economie mondiali possano tornare alla normalità nel corso del 2021. Gli investitori hanno versato 18,1 miliardi di dollari in fondi azionari durante la scorsa settimana, portando gli afflussi nelle ultime sei settimane a undi 140 miliardi di dollari, ha dichiarato. Ledei mercati emergenti hanno attratto 3,9 miliardi di dollari, registrando la quinta settimana consecutiva di grandi ...

I clienti di Bank of America nel settore della gestione patrimoniale hanno ulteriormente aumentato la richiesta di azioni nei loro portafogli ...