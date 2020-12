Sci alpino, orari gare fine settimana Val d’Isere e Courchevel. Programma e tv: è cambiato il palinsesto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Siamo ai nastri di partenza di un fine settimana davvero importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Stiamo infatti per vivere una due-giorni tutta in salsa francese, dato che gli uomini saranno di scena in Val d’Isere, mentre le donne saranno impegnate a pochi chilometri di distanza, ovvero a Courchevel. Per quel che riguarda il comparto maschile si inizierà a fare sul serio dal punto di vista delle prove veloci, dato vedremo la prima discesa e il primo supergigante stagionale. Passando al Circo Bianco al femminile, invece, saranno le porte larghe a farla da padrone, con due giganti che andranno a mettere in palio 200 pesantissimi punti anche in ottica Sfera di Cristallo, con Petra Vlhova che proverà a rintuzzare gli attacchi delle rivali. CAMBIA IL ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Siamo ai nastri di partenza di undavvero importante per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Stiamo infatti per vivere una due-giorni tutta in salsa francese, dato che gli uomini saranno di scena in Val, mentre le donne saranno impegnate a pochi chilometri di distanza, ovvero a. Per quel che riguarda il comparto maschile si inizierà a fare sul serio dal punto di vista delle prove veloci, dato vedremo la prima discesa e il primo supergigante stagionale. Passando al Circo Bianco al femminile, invece, saranno le porte larghe a farla da padrone, con due giganti che andranno a mettere in palio 200 pesantissimi punti anche in ottica Sfera di Cristallo, con Petra Vlhova che proverà a rintuzzare gli attacchi delle rivali. CAMBIA IL ...

