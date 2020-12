Nuovo Singolo del cantautore Beppe Stanco “Vivere” (Di giovedì 10 dicembre 2020) No, non è il famoso brano di Vasco Rossi, ma l’ultima canzone scritta ed interpretata dal cantautore e produttore Beppe Stanco. Vivere è evidentemente un brano ispirato a ciò che questo 2020 ci ha “regalato”. Vivere è un brano che condanna chi spreca la propria vita. Vivere è un grido di speranza per tutti coloro i quali hanno una vita piena di difficoltà eppure affrontano le giornate sempre con il sorriso. “Vivere, è un diritto che mi porto dietro” Così recita una parte del ritornello come per sottolineare il fatto che dal momento in cui veniamo al mondo, abbiamo un diritto inalienabile, un diritto che nessuno può negarci che è quello di Vivere e di vivere liberamente. In questo momento in cui le nostre abitudini sono dovute cambiare, la nostra libertà è stata limitata, ci è stato negato il ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 10 dicembre 2020) No, non è il famoso brano di Vasco Rossi, ma l’ultima canzone scritta ed interpretata dale produttore. Vivere è evidentemente un brano ispirato a ciò che questo 2020 ci ha “regalato”. Vivere è un brano che condanna chi spreca la propria vita. Vivere è un grido di speranza per tutti coloro i quali hanno una vita piena di difficoltà eppure affrontano le giornate sempre con il sorriso. “Vivere, è un diritto che mi porto dietro” Così recita una parte del ritornello come per sottolineare il fatto che dal momento in cui veniamo al mondo, abbiamo un diritto inalienabile, un diritto che nessuno può negarci che è quello di Vivere e di vivere liberamente. In questo momento in cui le nostre abitudini sono dovute cambiare, la nostra libertà è stata limitata, ci è stato negato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Singolo Frah Quintale: “Gabbiani” è il nuovo singolo Tv Sorrisi e Canzoni Le grandi libertine della storia in un nuovo graphic novel

Un nuovo fumetto racconta le storie di sette donne famose per la loro libertà: seduttrici raffinate e amanti indimenticabili "intervistate" da Vanna Vinci.

Casa a Natale nuovo singolo di Tiziano Ferro – audio

La canzone, nonostante la vena malinconica, parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa.

“Acrobatiche Sere”, il nuovo singolo del cantautore ...

cultura-e-spettacoli “Acrobatiche Sere”, il nuovo singolo del cantautore imperiese Eugenio Ripepi. Il videoclip è stato girato nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Oneglia

Musica: Paolo Palumbo, nuovo singolo feat. Achille Lauro ...

Il 27 novembre esce in radio e in digitale il singolo “Quella notte non cadrà” feat. Achille Lauro che anticipa un album ricco di collaborazioni in uscita nel 2021, prodotto da Enrico Melozzi.

Claudio Baglioni, il nuovo singolo è 'Io non sono lì'

Una ballad intensa e nostalgica sulla distanza di una coppia “ Io non sono lì ”, nuovo singolo di Claudio Baglioni, sarà disponibile dal 6 novembre. L’annuncio è arrivato sui canali social del cantautore con un lungo messaggio che anticipa il suo prossimo e atteso album di inediti “ In questa storia, che è la mia ”.

