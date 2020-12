Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Benevento

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 10 dicembre 2020)apre domani la undicesima giornata di Serie A. Tra i neroverdi De Zerbi può contare sul suo portiere titolare Consigli, assente a Roma per un virus intestinale. In difesa, a destra, ballottaggio Muldur-Toljan. Davanti ancora out Caputo: Raspadori e Djuricic in lizza per giocare nel ruolo di unica punta. NelInzaghi ritrova Schiattarella e Iago Falque. Ancora assente Viola.(4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi(4-4-2) – Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Lapadula. All.: Inzaghi