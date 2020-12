Inter-Shakhtar Donetsk, la disfatta europea è la grande sconfitta di Antonio Conte: il suo limite più grande la mancanza di autocritica (Di giovedì 10 dicembre 2020) Minuto 90’ di Inter-Shakhtar Donetsk: il colpo di testa di Sanchez, destinato in porta, probabilmente vincente, che avrebbe deciso la partita e cambiato la stagione, si infrange incredibilmente a un metro dalla linea sulla testa di Lukaku. Sembra sfortuna, in realtà è l’immagine perfetta della partita e di tutta la Champions League dei nerazzurri. È l’Inter fermata da se stessa, dai propri limiti tecnici, tattici e soprattutto psicologici. Dai limiti anche del suo allenatore. La disfatta europea è soprattutto la grande sconfitta di Antonio Conte. Non è la prima volta che l’Inter si lascia eliminare all’ultima partita del girone, anzi, è la terza consecutiva, perciò per i tifosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Minuto 90’ di: il colpo di testa di Sanchez, destinato in porta, probabilmente vincente, che avrebbe deciso la partita e cambiato la stagione, si infrange incredibilmente a un metro dalla linea sulla testa di Lukaku. Sembra sfortuna, in realtà è l’immagine perfetta della partita e di tutta la Champions League dei nerazzurri. È l’fermata da se stessa, dai propri limiti tecnici, tattici e soprattutto psicologici. Dai limiti anche del suo allenatore. Laè soprattutto ladi. Non è la prima volta che l’si lascia eliminare all’ultima partita del girone, anzi, è la terza consecutiva, perciò per i tifosi ...

Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ??? | MATCH REPORT Tante occasioni ma il gol non arriva ?? Il racconto di #InterShakhtar ?? #UCL #FORZAINTER ???? - fcin1908it : Inter-Shakhtar, Gds: 'Conte da 5. Piano tattico identico all'andata. Sarebbe servito...' - - kulturjam : I nerazzurri scongiurano il biscotto ma non l'effetto mono-Conte: 0-0 contro gli ucraini e clamorosa eliminazione d… -