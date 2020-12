Inchiesta su due chirurghi salernitani, sui social scoppia la solidarietà (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono quasi cento le persone che hanno aderito alla pagina Facebook “Giù le mani dal dottori Napolitano e Clemente“, i due chirurghi della clinica Tortorella travolti dall’Inchiesta della Procura di Salerno che dovrà fare luce su 83 cartelle cliniche, cinque decessi legati ad interventi sospetti e sei capi d’imputazione (leggi qui). Sui social esplode la solidarietà. La pagina sta raccogliendo le testimonianze di pazienti grati ai due medici come la persona che ringrazia il medico, oggi agli arresti domiciliari, per aver salvato la vita del padre. “Mio padre ha oggi quasi 92 anni coltiva il suo orto e guida la sua adorata macchina. Sette anni orsono ha subito un importante e complesso intervento di chirurgia oncologica per carcinoma gastrico. Dopo 5 anni vi è stata recidiva a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono quasi cento le persone che hanno aderito alla pagina Facebook “Giù le mani dal dottori Napolitano e Clemente“, i duedella clinica Tortorella travolti dall’della Procura di Salerno che dovrà fare luce su 83 cartelle cliniche, cinque decessi legati ad interventi sospetti e sei capi d’imputazione (leggi qui). Suiesplode la. La pagina sta raccogliendo le testimonianze di pazienti grati ai due medici come la persona che ringrazia il medico, oggi agli arresti domiciliari, per aver salvato la vita del padre. “Mio padre ha oggi quasi 92 anni coltiva il suo orto e guida la sua adorata macchina. Sette anni orsono ha subito un importante e complesso intervento di chirurgia oncologica per carcinoma gastrico. Dopo 5 anni vi è stata recidiva a ...

