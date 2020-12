Il prototipo della Starship di SpaceX è esploso durante l’atterraggio (ma era stato previsto) (Di giovedì 10 dicembre 2020) http://www.youtube.com/watch?v=ap-BkkrRg-o&feature=emb logo Il lancio dell’ultimo prototipo della Starship di SpaceX, il veicolo che trasporterà persone e merci per i futuri viaggi su Luna e Marte, è stato un successo. Peccato che l’atterraggio sia finito con il botto: infatti, il prototipo, senza equipaggio, si è schiantato subito dopo un brevissimo volo ad alta quota, di poco più di sei minuti. Ma niente panico: era stato tutto previsto. Prima del volo, infatti, Elon Musk aveva smorzato le aspettative sul lancio, evidenziando l’elevata possibilità che si potesse verificare un incidente, ossia che il suo Sn8 (il nome in codice del veicolo) esplodesse prima del touchdown. Decollato dal sito di lancio di SpaceX a ... Leggi su wired (Di giovedì 10 dicembre 2020) http://www.youtube.com/watch?v=ap-BkkrRg-o&feature=emb logo Il lancio dell’ultimodi, il veicolo che trasporterà persone e merci per i futuri viaggi su Luna e Marte, èun successo. Peccato chesia finito con il botto: infatti, il, senza equipaggio, si è schiantato subito dopo un brevissimo volo ad alta quota, di poco più di sei minuti. Ma niente panico: eratutto. Prima del volo, infatti, Elon Musk aveva smorzato le aspettative sul lancio, evidenziando l’elevata possibilità che si potesse verificare un incidente, ossia che il suo Sn8 (il nome in codice del veicolo) esplodesse prima del touchdown. Decollato dal sito di lancio dia ...

Ultime Notizie dalla rete : prototipo della Torna la Bugatti 35, il sogno in un prototipo La Repubblica F1, Toto Wolff: «Massimo rispetto per la Ferrari, ma sono un uomo Mercedes»

Austriaco ma con un cuore italiano, Toto Wolff rappresenta il prototipo del vincente del nuovo secolo. L'intervista del nostro Paolo Ciccarone al team principal della Mercedes ...

SpaceX Starship SN8 un successo spettacolare: decollo perfetto ma atterraggio col botto

Una missione esplosiva, quella di Starship SN8, ma può essere considerata un successo spettacolare. I motivi del successo sono tanti, e il fallimento dell'atterraggio solo un piccolo aspetto secondari ...

Porsche 911 - Avvistato un prototipo della Safari

La Porsche sta collaudando una versione piuttosto particolare della 911, il cui prototipo è stato avvistato al Nürburgring. I grandi componenti solidi di colore bianco all'interno dei passaruota ...

protòtipo in Vocabolario - Treccani

protòtipo s. m. [dal gr. p??t?t?p??, comp. di p??t? - «proto-» e t?p??: v. tipo ]. – 1. Primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive (spec. con riferimento a congegni e macchine), costruito, per lo più artigianalmente, nella sua grandezza normale e suscettibile di collaudi e perfezionamenti, su cui è basata poi la ...

In pista con il prototipo della coupé - VIDEO

In macchina con Federico Landini, il papà della sportiva del Tridente, dalla fabbrica all'Autodromo di Modena. Per iniziare a prendere le misure a una delle più attese sportive del 2021

