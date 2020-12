Grande Fratello Vip, televoto a rischio tra account fake e voti dall’Estero (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si continua a parlare di account fake e voti provenienti dall’Estero per quanto riguarda il televoto del Grande Fratello Vip. E se nelle settimane scorse il problema sembrava riguardare solo i voti riferiti ad alcuni vip in particolare, adesso il ciclone è pronto a travolgere tutti i gieffini della casa. Ecco i dettagli della spinosa faccenda legata al GF Vip. Grande Fratello Vip, televoto a rischio? Il televoto del Grande Fratello Vip viene messo nuovamente in discussione da pesanti accuse. Al centro delle critiche mosse dal web, infatti, ci sarebbe la notizia secondo cui molti voti proverrebbero ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si continua a parlare diprovenientiper quanto riguarda ildelVip. E se nelle settimane scorse il problema sembrava riguardare solo iriferiti ad alcuni vip in particolare, adesso il ciclone è pronto a travolgere tutti i gieffini della casa. Ecco i dettagli della spinosa faccenda legata al GF Vip.Vip,? IldelVip viene messo nuovamente in discussione da pesanti accuse. Al centro delle critiche mosse dal web, infatti, ci sarebbe la notizia secondo cui moltiproverrebbero ...

