Ginnasti in posa con i piatti tipici | così la palestra ferrarese festeggia 141 anni

(Di giovedì 10 dicembre 2020) BOLOGNA – Un calendario con i propri ginnasti per raccogliere fondi da donare in beneficenza. Fin qui sarebbe tutto abbastanza consueto, se non fosse che la Palestra Ginnastica Ferrara ha deciso di festeggiare i suoi 141 anni di storia ritraendo non solo gli atleti in posa, ma anche le specialità culinarie della zona. Un calendario, insomma, che celebra la ‘ferraresità‘ a tutto tondo. Nelle immagini contenute nell’originale almanacco, i ginnasti mostrano le loro qualità sportive mentre contemplano i più sfiziosi piatti dell’area ferrarese: ecco quindi i ‘cappellacci alla trave’, o la classica ‘crocetta ferrarese’ riprodotta da coppie di atleti che ne emulano la forma.