FBI 2 e 9-1-1 2 non vanno in onda oggi, 10 dicembre 2020: spazio all'omaggio a Paolo Rossi

FBI 2 e 9-1-1 2 non vanno in onda oggi, 10 dicembre 2020. I rumors che circolavano in rete ormai da oggi pomeriggio si sono concretizzati con l'annuncio ufficiale sui profili social di Rai2. In particolare, sembra che la rete abbia deciso di lasciare spazio all'omaggio a Paolo Rossi e sul profilo Twitter della rete si legge: "In ricordo del grande calciatore, questa sera alle 21.20 su #Rai2 il film "Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai" a seguire, alle 23.10 Italia – Brasile, Campionati del Mondo 1982". I fan di Paolo Rossi, morto oggi a 64 anni a causa di un tumore ai polmoni, potranno prima ...

