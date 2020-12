F1, le 5 risposte che dovrà darci il GP di Abu Dhabi: Bottas chiamato al riscatto, sfida finale per il terzo posto tra i costruttori (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo il doppio appuntamento del Bahrain, la Formula 1 si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti per disputare il Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo round stagionale del Mondiale. Si gareggia sul circuito di Yas Marina, teatro in passato di sfide iridate al cardiopalma, con entrambi i titoli 2020 già assegnati (a Lewis Hamilton e Mercedes) ma con diversi spunti d’interesse che andremo ad analizzare nel dettaglio. L’incognita principale è però legata all’eventuale rientro in gara di Lewis Hamilton, che potrebbe tornare al volante della sua Mercedes W11 costringendo di conseguenza George Russell ad affrontare in Williams l’ultimo GP dell’anno. 1 – La Ferrari riuscirà a riscattarsi dopo il disastroso doppio appuntamento del Bahrain? Sfumato ormai definitivamente anche l’obiettivo di concludere il campionato nella prima metà della classifica costruttori ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo il doppio appuntamento del Bahrain, la Formula 1 si trasferisce negli Emirati Arabi Uniti per disputare il Gran Premio di Abu2020, ultimo round stagionale del Mondiale. Si gareggia sul circuito di Yas Marina, teatro in passato di sfide iridate al cardiopalma, con entrambi i titoli 2020 già assegnati (a Lewis Hamilton e Mercedes) ma con diversi spunti d’interesse che andremo ad analizzare nel dettaglio. L’incognita principale è però legata all’eventuale rientro in gara di Lewis Hamilton, che potrebbe tornare al volante della sua Mercedes W11 costringendo di conseguenza George Russell ad affrontare in Williams l’ultimo GP dell’anno. 1 – La Ferrari riuscirà a riscattarsi dopo il disastroso doppio appuntamento del Bahrain? Sfumato ormai definitivamente anche l’obiettivo di concludere il campionato nella prima metà della classifica...

NicolaPorro : Tra quanto cadrà Giuseppi? E quale sarà il motivo che lo porterà fuori da Palazzo Chigi? Ecco le risposte ????… - GiuseppeConteIT : Oggi, 1 dicembre, comincia ufficialmente la presidenza italiana del G20. Siamo chiamati a dare risposte all’altezza… - matteosalvinimi : PAZZESCO E VERGOGNOSO!!! Nelle ore in cui la maggioranza alla Camera è impegnata a smantellare i Decreti sicurezza… - UnTemaAlGiorno : RT @CaronteT: Succede che il tempo passa e io non ho più voglia di farmi troppe domande perché conosco a memoria le risposte.... ecco… - matitesbagliate : RT @CaronteT: Succede che il tempo passa e io non ho più voglia di farmi troppe domande perché conosco a memoria le risposte.... ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : risposte che Reale Mutua lancia gli spot del nuovo format “Le risposte che cerchi” Brand News Razzismo, Erdogan fa la morale a Macron Quando in campo non si parla più di calcio

Ieri a Parigi si è rigiocata la gara di Champions ‘sospesa’ dai giocatori per l’insulto di un arbitro a un allenatore. E il Sultano ne approfitta ...

Nel Veneziano il virus è in "ritardo": il picco atteso alla vigilia di Natale

L’EMERGENZA VENEZIA Il Natale? Con ogni probabilità sul pianoro del virus, cioè quel lasso di tempo nel quale i contagi sono ancora alti ma decrescono giorno per giorno ...

Ieri a Parigi si è rigiocata la gara di Champions ‘sospesa’ dai giocatori per l’insulto di un arbitro a un allenatore. E il Sultano ne approfitta ...L’EMERGENZA VENEZIA Il Natale? Con ogni probabilità sul pianoro del virus, cioè quel lasso di tempo nel quale i contagi sono ancora alti ma decrescono giorno per giorno ...