Covid | sono italiani gli anticorpi monoclonali più promettenti secondo Speranza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – “Tra gli anticorpi monoclonali più promettenti contro il Covid c’è quello di seconda generazione che nasce dal lavoro del gruppo di ricercatori di Toscana Life Science guidati dal professor Rappuoli. Ho visitato oggi la Menarini di Pomezia dove si stanno producendo i primi lotti di questo nuovo farmaco. Presto inizieranno i trial clinici”. Lo fa sapere con un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “È una sfida tutta italiana che ci inorgoglisce- prosegue Speranza- e che speriamo potrà darci un nuovo efficace strumento per superare questa fase così difficile. Grazie ai nostri scienziati e ai nostri ricercatori l’Italia è in prima linea nella lotta contro il Covid”.

MHRA, GRAN BRETAGNA: LE PERSONE CON ALLERGIE GRAVI NON DEVONO ESSERE VACCINATE CON IL VACCINO BNT162B2 ( COVID-19 MRNA ) – L'Autorità di regolamentazione della Gran Bretagna, MHRA, ha informato che ...La presentatrice di Sky News Kay Burley non andrà in onda per sei mesi dopo aver ammesso di aver infranto le regole del Covid durante una serata fuori: ...La Spezia, 10 dicembre 2020 - Calano ancora gli attualmente positivi al Covid in Liguria: adesso sono 8.983 (283 in meno di ieri). Oggi si registrano 320 nuovi positivi e 592 guariti.