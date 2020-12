Caso Suarez | Olivieri risponde per 3 ore al gip | ma sulla Juve cala il silenzio

(Di giovedì 10 dicembre 2020): Regione, Comune e Provincia di Perugia chiedono 'un passo indietro' ai vertici della Stranieri 9 dicembre 2020 VIDEO, primi interrogatori: Grego Bolli e Spina scelgono di non ...

ZZiliani : Calciopoli esplose perchè la Procura di Torino indagando su altro scoprì le malefatte di #Moggi. Il caso #Suarez è… - ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - GiovanniBussett : RT @ParticipioPart: Se fossi accusato ingiustamente risponderei a tutte le domande che vorrebbero farmi. Anzi, proprio attraverso le stess… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: Credo di parlare a nome di tutti dicendo grazie alla #Gazzetta che non molla l’osso sullo scandalo calcistico più grave e sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

La Gazzetta dello Sport

Sono stati notificati in questi giorni 44 provvedimenti Daspo, misura di prevenzione adottata dal Questore di Roma Carmine Esposito, nei confronti dei destinatari dell’ordinanza... Il racconto, trent’ ...di Chia.Fa.A differenza della rettrice Giuliana Grego Bolli e dalla prof Stefania Spina, il direttore generale dell'Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, ha risposto per circa tre ore ...