Zidane | “La nostra migliore partita dell’anno Vorrei vedere i miei ragazzi sempre così”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine, ha parlato così della vittoria per 2-0 contro il Borussia Moenchengladbach, tre punti che hanno permesso ai Blancos di conquistare il primo posto nel girone:“Il nostro obiettivo era questo, qualificarsi e farlo come primi perché era fondamentale. Oggi è stata unaspettacolare dal primo minuto al 90esimo, l’abbiamo interpretata benissimo: credo che sia stata ladi tutta la stagione. Ma sono stato un giocatore anche io, loma so che è impossibile farecosì, noi ci proviamo ma di tanto in tanto è normale avere qualche calo. Sono molto contento per i giocatori, combatto quotidianamente insieme a loro e ci meritiamo serate come questa”. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.