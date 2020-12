“Vogliono fare cadere Conte per spenderli loro i soldi”. Il senatore M5s Santangelo e l’intervento in siciliano nell’Aula di Palazzo Madama (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Voci di popolo”. Così il senatore del Movimento 5 stelle Vincenzo Santangelo avrebbe voluto intitolare il suo intervento in Senato, durante la discussione seguita alla dichiarazioni di Conte sul Consiglio europeo. Originario di Trapani, Santangelo ha riportato in Aula una conversazione avuta con un pescatore della sua città e per farlo ha chiesto di utilizzare alcune frasi in siciliano. “Frasi che immediatamente tradurrò per renderle comprensibili a tutta l’Aula”, ha spiegato il grillino. Poi usando il siciliano ha raccontato come questo suo amico avrebbe interpretato i dissidi nella maggioranza sul Recovery plan: “Vogliono fare cadere Conte per spenderli poi loro questi soldi. Digli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Voci di popolo”. Così ildel Movimento 5 stelle Vincenzoavrebbe voluto intitolare il suo intervento in Senato, durante la discussione seguita alla dichiarazioni disul Consiglio europeo. Originario di Trapani,ha riportato in Aula una conversazione avuta con un pescatore della sua città e per farlo ha chiesto di utilizzare alcune frasi in. “Frasi che immediatamente tradurrò per renderle comprensibili a tutta l’Aula”, ha spiegato il grillino. Poi usando ilha raccontato come questo suo amico avrebbe interpretato i dissidi nella maggioranza sul Recovery plan:perpoiquesti soldi. Digli ...

