Victrex segnala un calo del 29% dell’utile annuale causa interruzioni COVID-19

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)plc (LON: VCT) ha dichiarato nella giornata di oggi che il suo profitto per l’intero anno è stato inferiore del 29% rispetto allo scorso anno adella pandemia di Coronavirus in corso che ha pesato sulla sua attività negli ultimi mesi. La società, tuttavia, ha espresso la fiducia che le vendite nei segmenti automobilistico, medico ed elettronico abbiano toccato il fondo e che la ripresa sia imminente. Oggi,ha aperto circa il 2% in rialzo in borsa, ma ha perso l’intero guadagno intraday nell’ora successiva. Su base, le sue azioni sono ora indi oltre il 15% nonostante una ripresa di quasi il 20% da marzo.taglia il dividendo del 23% a 46,14 pence per azione Oggi,ha ridotto il suo dividendo a 46,14 pence per ...