Vaccino, via alla campagna di vaccinazione. In Italia ci sarà un App per prenotarsi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Gran Bretagna ha celebrato l'evento come il V-Day : il giorno del Vaccino. Il richiamo è allo storico VE-Day, l'8 maggio del 1945, data della resa incondizionata della Germania nazista e la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Gran Bretagna ha celebrato l'evento come il V-Day : il giorno del. Il richiamo è allo storico VE-Day, l'8 maggio del 1945, data della resa incondizionata della Germania nazista e la ...

Agenzia_Ansa : #Covid: rapporto Fda, vaccino Pfizer efficace e sicuro. In settimana atteso il via libera #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid, rapporto della Fda: 'Il vaccino di Pfizer efficace e sicuro' In settimana atteso il via libera #ANSA - RaiNews : #Coronavirus. Lo staff della statunitense #FDA ha affermato che i dati presentati da #Pfizer rispettano le raccoman… - paoloigna1 : Preannuncio di via libera ma alcune questioni restano aperte #vaccino #Covid19 Emer Cooke, capo dell'Agenzia Ue :… - igorlorenzo0 : RT @barbarab1974: Il diritto del paziente a essere informato corrisponde al dovere del medico di informare correttamente Vaccino Covid. Ini… -