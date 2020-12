Ultimi sondaggi Tecnè: vaccino anti-Covid, crescono i dubbiosi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton si faranno vaccinare in diretta per sostenere la campagna di vaccinazione anti-Covid. In Italia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato che si farà somministrare il vaccino “non appena possibile” senza ovviamente “scavalcare l’ordine delle priorità delle categorie a rischio”. Tramite una nota quirinalizia, il capo dello Stato ha fatto sapere di essere pronto, “per una questione educativa a dare riscontro mediatico alla sua vaccinazione”. Secondo il 78,5% degli italiani il premier Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbero anche loro vaccinarsi pubblicamente per dare l’esempio ai loro concittadini. Il dato emerge dagli Ultimi sondaggi Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati ad inizio ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton si faranno vaccinare in diretta per sostenere la campagna di vaccinazione. In Italia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annunciato che si farà somministrare il“non appena possibile” senza ovviamente “scavalcare l’ordine delle priorità delle categorie a rischio”. Tramite una nota quirinalizia, il capo dello Stato ha fatto sapere di essere pronto, “per una questione educativa a dare riscontro mediatico alla sua vaccinazione”. Secondo il 78,5% degli italiani il premier Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbero anche loro vaccinarsi pubblicamente per dare l’esempio ai loro concittadini. Il dato emerge dagliper l’Agenzia Dire pubblicati ad inizio ...

ElectionDay_tw : #Irlanda: il governo Martin alla prova del Covid. Gli elettori premiano la gestione della pandemia. Ma le diseguag… - erricopalese : Magari fosse solo lui. C’è oltre il 30% del Paese... stando agli ultimi sondaggi. - DiDevote : @meb Signora On @meb gli ultimi sondaggi vi danno al 3,2% in caso di nuove elezioni sareste dentro FORSE grazie a u… - PalmentieriAnna : @alfosignorini ciao Alfonso. Vorrei capire perché prima Dayane e stasera Adua, sempre a ultimi posti nei sondaggi o… - Besh_88 : @Arianna79085149 @GrandeFratello Ma non è vero! Si, Tommaso è amatissimo ma lo sono anche gli altri concorrenti. Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Ultimi sondaggi: Crescono PD e Italia Viva, cala il M5s 07/12/2020 La7 Covid-19 e libido: inconciliabili

stando a un sondaggio di Meetic. Quindi tra le cavolate dette e ridette durante il primo lockdown – una su tutte “a pandemia conclusa saremo migliori” -, è tempo di archiviare anche le previsioni che ...

L’83% degli italiani vuole che l’Ue riallochi i fondi dell’agricoltura per una transizione verso sistemi senza gabbie

Oggi la coalizione italiana End the Cage Age (Animal Law Italia, Animal aid, Animal Equality, CIWF Italia Onlus, LAC-Lega per l’Abolizione della Caccia, L’83% degli italiani vuole che l’Ue riallochi i ...

stando a un sondaggio di Meetic. Quindi tra le cavolate dette e ridette durante il primo lockdown – una su tutte “a pandemia conclusa saremo migliori” -, è tempo di archiviare anche le previsioni che ...Oggi la coalizione italiana End the Cage Age (Animal Law Italia, Animal aid, Animal Equality, CIWF Italia Onlus, LAC-Lega per l’Abolizione della Caccia, L’83% degli italiani vuole che l’Ue riallochi i ...