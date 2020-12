Roma blitz antidroga | arrestati i fratelli Bianchi | erano già in carcere per l’omicidio di Willy

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un’operazionedei Carabinieri ai Castellini ha portato a sei arresti. Tra i destinatari del provvedimento i, attualmente inperché indagati perdel giovaneDuarte Montero, avvenuto a Colleferro il 6 settembre. Come riporta l’Ansa: “Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell’area di Velletri, Lariano, Artena e comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori ‘insolventi’ e obbligarli a pagare”. leggi anche l’articolo —> OmicidioMonteiro Duarte, autopsia parla chiaro: «Il cuore spaccato dalle botte ricevute» Marco e Gabriele...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti delle 6 ...I fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l’omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre, sono stati arrestati nel corso di un blitz antidroga dei ...