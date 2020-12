Maialino domestico si gode la spa a casa | video (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ogni amante dei centri benessere e della cura di sé, questo Maialino non si lascia sfuggire un momento di coccole tutto dedicato a lui. Si lascia pettinare dalla padrona e rimane immobile: la sua espressione di piacere descrive benissimo la sua beatitudine. Guarda tutti i video divertenti Divertente Elefante NoneGufo Divertente Nonevideo Divertente Cani Cuccioli None Leggi su panorama (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ogni amante dei centri benessere e della cura di sé, questonon si lascia sfuggire un momento di coccole tutto dedicato a lui. Si lascia pettinare dalla padrona e rimane immobile: la sua espressione di piacere descrive benissimo la sua beatitudine. Guarda tutti idivertenti Divertente Elefante NoneGufo Divertente NoneDivertente Cani Cuccioli None

solitecanzoni : ah, non so se sia importante, ma avevamo un maialino come animale domestico insieme ad un gattino molto tenero - bollachloe : Pensavo che il 2020 stessé finendo quindi niente più sorprese e poi Francesco Chiofalo si compra un maialino domestico -

Ultime Notizie dalla rete : Maialino domestico Maialino domestico si gode la spa a casa | video Panorama Coronavirus, quali animali può contagiare?

