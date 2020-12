LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA | doppietta di Benzema | all’Inter basta un gol

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Primo tempo positivo per tutto il collettivo di Zidane: decisivocon il suo killer instinct, ottima la prova anche di Modric, collante fra centrocampo e attacco, bene anche Kroos e Casemiro, preziosi nella doppia fase. Non perfetti i due difensori, che si sono fatti trovare impreparati sull’occasione di Pléa che poteva cambiare la storia di questo primo tempo. 21.51 A Milano il confronto fra Inter e Shakhtar è ancora bloccato sullo 0-0. Questa la situazione attuale del girone:10, B.8, Shakhtar D. 8, Inter 6. 21.47 Finisce qui il primo tempo!avanti 2-0 grazie alladi. 45? Un minuto di recupero prima ...

zazoomblog : LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach 2-0 in DIRETTA: doppietta di Benzema all’Inter basta vincere - #Madrid… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: 41' REAL vicino al TRIS! Palo di #Modric! #RealMadridBorussia 2-0 LIVE - calciomercatoit : 41' REAL vicino al TRIS! Palo di #Modric! #RealMadridBorussia 2-0 LIVE - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. LIVE Real Madrid-Borussia M. 0-0: Benzema la sblocca dopo 9'! #RealMadrid - sportli26181512 : LIVE Real Madrid-Borussia M. 0-0: l’Inter tifa contro il pari: LIVE Real Madrid-Borussia M. 0-0: l’Inter tifa contr… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Real

INTER-SHAKHTAR DONETSK 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SHAKHTAR DONETSK (Premi F5 per aggiornare la pagina) INTERVALLO - La partita segue un copione ben preciso: Inter che fa ...L'Inter alla resa dei conti: per accedere agli ottavi di finale deve battere lo Shakhtar e sperare che Real e Borussia non chiudano in pareggio. Vincere comunque garantirebbe a ...