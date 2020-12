La Strega ritrova De Zerbi | l’allenatore che divise la piazza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sette mesi trascorsi insieme per conoscersi. Sette mesi contraddistinti da un destino segnato e noto a tutti, anche ai più inguaribili degli ottimisti. Roberto Dee il Benevento hanno avuto un flirt e si sono piaciuti. Oreste Vigorito lo avrebbe riconfermato a occhi chiusi, fu il tecnico a decidere di salutare e proseguire altrove la propria esperienza in panchina, frenato dalla retrocessione in serie B e dalla necessità del club di rifondare dopo una stagione complicata, soprattutto nella prima parte. Da quel giorno le strade dellae del tecnico bresciano non si sono più incrociate, torneranno a farlo venerdì sera nell’anticipo del campionato di serie A. Il Benevento di Dechiuse in ultima posizione e fu capace di conquistare 21 punti in 29 giornate, raccogliendo anche qualche ...