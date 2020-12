Halo Infinite: Svelato il periodo di lancio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft aveva inizialmente pianificato di lanciare Halo Infinite in contemporanea con la Xbox Series, tuttavia dopo aver ricevuto numerosi feedback negativi il team di sviluppo ha deciso di rivedere i suoi piani e rimandare l’uscita, avendo maggiore tempo a disposizione per migliorare il gioco. Attraverso un post su Halo Waypoint, Joseph Staten di 343 Industries ha rilasciato una dichiarazione che vi riportiamo a seguire, nella quale viene Svelato anche il possibile periodo di lancio di Halo Infinite, oltre alcuni dettagli interessanti. Halo Infinite: Ecco quando uscirà Abbiamo aggiornato buona parte degli assets, modificandoli in base ai feedback ricevuti, offrendo una maggiore fedeltà visiva, più vicina ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Microsoft aveva inizialmente pianificato di lanciarein contemporanea con la Xbox Series, tuttavia dopo aver ricevuto numerosi feedback negativi il team di sviluppo ha deciso di rivedere i suoi piani e rimandare l’uscita, avendo maggiore tempo a disposizione per migliorare il gioco. Attraverso un post suWaypoint, Joseph Staten di 343 Industries ha rilasciato una dichiarazione che vi riportiamo a seguire, nella quale vieneanche il possibiledidi, oltre alcuni dettagli interessanti.: Ecco quando uscirà Abbiamo aggiornato buona parte degli assets, modificandoli in base ai feedback ricevuti, offrendo una maggiore fedeltà visiva, più vicina ...

