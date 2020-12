Grande Fratello Vip, ritorna un’altra ex del reality: lo spoiler su Instagram (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua ad esserci un via vai nella casa del Grande Fratello Vip con vipponi che entrano e vipponi che escono, chi abbandona e chi viene eliminato e in tutto questo marasma c’è però chi, nella Casa, ritorna. Dapprima Giulia Salemi, poi Cristiano Malgioglio: entrambi già avevano partecipato al reality. Venerdì sera toccherà a Filippo Nardi che nella casa non rientra dal 2001 e sembra che, sulla sua scia, tornerà nella casa del GF un altro Grande personaggio. Grande Fratello Vip, Signorini rimpolpa la rosa Con tutte le sorprese che ci stanno riservando gli autori del Grande Fratello Vip, parlare di certezze è difficile. I piani vengono cambiati e ricambiati in corso d’opera così come sembra sia sostanzioso il ricambio della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua ad esserci un via vai nella casa delVip con vipponi che entrano e vipponi che escono, chi abbandona e chi viene eliminato e in tutto questo marasma c’è però chi, nella Casa,. Dapprima Giulia Salemi, poi Cristiano Malgioglio: entrambi già avevano partecipato al. Venerdì sera toccherà a Filippo Nardi che nella casa non rientra dal 2001 e sembra che, sulla sua scia, tornerà nella casa del GF un altropersonaggio.Vip, Signorini rimpolpa la rosa Con tutte le sorprese che ci stanno riservando gli autori delVip, parlare di certezze è difficile. I piani vengono cambiati e ricambiati in corso d’opera così come sembra sia sostanzioso il ricambio della ...

