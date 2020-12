Ema sotto attacco informatico, indagini in corso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Agenzia europea per il farmaco denuncia di essere stata oggetto di un attacco informatico. Lo rende noto in un comunicato la stessa Ema, precisando di avere avviato 'rapidamente un'indagine completa,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'Agenzia europea per il farmaco denuncia di essere stata oggetto di un. Lo rende noto in un comunicato la stessa Ema, precisando di avere avviato 'rapidamente un'indagine completa,...

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha denunciato di essere stata vittima di un attacco hacker. È stata aperta un’indagine.

L'AJA, 09 DIC - L'Agenzia europea per il farmaco denuncia di essere vittima di un cyberattacco. "L'Ema è stata oggetto di un cyberattacco. L'agenzia ha rapidamente aperto un'inchiesta completa, in str ...

