Elisabetta Gregoraci, critiche per i suoi bracciali: la cifra capogiro che "porta al polso" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più controverse di questa edizione del Grande Fratello: c'è chi l'ha attaccata fortemente, chi l'ha difesa. Ultimamente si parla molto dell' ex moglie di Flavio Briatore e anche dei suoi preziosissimi bracciali. Quei bracciali si ostentano troppo Si chiude il sipario sul Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

