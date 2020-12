Coronavirus, come evitare di contagiarsi in casa: lo dice l’Iss (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un metodo comunicato direttamente dall’Istituto Superiore di Sanità. Attenzione, se non effettuato correttamente è rischioso! Parla Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità che consiglia una operazione da effettuare a casa per cercare di evitare il contagio da Covid. Secondo l’esperto, intervenuto in una conferenza stampa di presentazione dello stato dell’arte della curva epidemiologica in Italia: “Tra i pilastri dell’azione anti contagio, con il distanziamento, l’uso delle mascherine e l’igiene figura anche la corretta gestione del ricambio d’aria all’interno degli ambienti chiusi”. Settimo consiglia dunque di aprire finestre e balconi di casa almeno per 5-10 minuti ogni ora: “Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un metodo comunicato direttamente dall’Istituto Superiore di Sanità. Attenzione, se non effettuato correttamente è rischioso! Parla Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità che consiglia una operazione da effettuare aper cercare diil contagio da Covid. Secondo l’esperto, intervenuto in una conferenza stampa di presentazione dello stato dell’arte della curva epidemiologica in Italia: “Tra i pilastri dell’azione anti contagio, con il distanziamento, l’uso delle mascherine e l’igiene figura anche la corretta gestione del ricambio d’aria all’interno degli ambienti chiusi”. Settimo consiglia dunque di aprire finestre e balconi dialmeno per 5-10 minuti ogni ora: “Negli ambienti domestici abbiamo una scarsa attenzione ai ricambi dell’aria e questo può rappresentare un elemento di criticità per la ...

L’indebitamento dell’economia mondiale sta raggiungendo limiti pericolosi. La somma dei debiti pubblici e privati in rapporto al Pil è aumentata in tutto il mondo prima e dopo la grande crisi del 2008 ...

Covid, un mese per far decollare la missione vaccini. Consegne con elicotteri militari

La base dell’Aeronautica a Pratica di Mare è il centro per lo stoccaggio. Le fiale saranno destinate agli hub regionali, poi le somministrazioni ...

