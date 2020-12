Bianca Guaccero fidanzata con un conduttore Rai? Quel rumor ha fatto notizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bianca Guaccero è fidanzata con un famosissimo conduttore della Rai? Il web era impazzito per Quel rumor: ecco che cosa c’è di vero. Quest’oggi Bianca Guaccero tornerà in diretta tv su Rai Due con Detto fatto dopo le numerose polemiche e le accuse sessiste delle scorse settimane. In molti si chiedono come sarà il nuovo Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.con un famosissimodella? Il web era impazzito per: ecco che cosa c’è di vero. Quest’oggitornerà in diretta tv suDue con Dettodopo le numerose polemiche e le accuse sessiste delle scorse settimane. In molti si chiedono come sarà il nuovo

DettoFattoRai2 : ?? Il pomeriggio con #dettofattorai è qua! ? Puntate la sveglia: domani alle 15:15 su #Rai2 ?? @bianca_guaccero - SonoClarice : Sono moooolto contenta per il ritorno di #DettoFatto in televisione. Ovviamente con Bianca Guaccero e tutta la colorata crew ?? - Ritasileda : @DettoFattoRai2 @bianca_guaccero Bentornata!!!! ???????????? - ReignOfTheSerie : Dopo lo stop a causa della tanto discussa puntata su come fare la spesa in modo sexy, su Rai 2 alle 15.15 ritorna D… - MarioManca : Torna #DettoFatto, ma con degli accorgimenti -