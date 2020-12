Basket: Virtus Roma, è finita. Claudio Toti ritira la squadra dalla Serie A. ll campionato prosegue a 15 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Virtus Roma si ritira dal campionato di Serie A 2020-2021. Il presidente Claudio Toti ha inviato una lettera alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Basket Serie A, comunicando quello che già da giorni era noto. A riportare per primi la notizia Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport e Fabrizio Cicciarelli de Il Tempo. Questo il comunicato rilasciato dalla FIP: “La Federazione Italiana Pallacanestro prende atto con rammarico della volontà, da parte della dirigenza della società Virtus Roma, di rinunciare alla partecipazione al campionato in corso. Impossibile non sottolineare il gravissimo danno di immagine arrecato non solo al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) LasidaldiA 2020-2021. Il presidenteha inviato una lettera alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla LegaA, comunicando quello che già da giorni era noto. A riportare per primi la notizia Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport e Fabrizio Cicciarelli de Il Tempo. Questo il comunicato rilasciatoFIP: “La Federazione Italiana Pallacanestro prende atto con rammarico della volontà, da parte della dirigenza della società, di rinunciare alla partecipazione alin corso. Impossibile non sottolineare il gravissimo danno di immagine arrecato non solo al ...

AlessioLaker : RT @parallelecinico: La Virtus Roma si ritira dal campionato e chiude la sua storia dopo 60 anni. L'unico pensiero di vicinanza è per i tif… - Andrea_Lorenzon : RT @parallelecinico: La Virtus Roma si ritira dal campionato e chiude la sua storia dopo 60 anni. L'unico pensiero di vicinanza è per i tif… - moicestcarolina : RT @parallelecinico: La Virtus Roma si ritira dal campionato e chiude la sua storia dopo 60 anni. L'unico pensiero di vicinanza è per i tif… - mackeslukke : RT @Eurosport_IT: UFFICIALE ?? La Virtus Roma si ritira dal campionato di Serie A a causa di problemi finanziari ???????? ?? - albertomarti : RT @parallelecinico: La Virtus Roma si ritira dal campionato e chiude la sua storia dopo 60 anni. L'unico pensiero di vicinanza è per i tif… -