La Tasi non c'è più, ora si chiama Imu:?ma è più cara in un Comune su due (Di martedì 8 dicembre 2020) Per mantenere il gettito invariato ritoccate l'aliquota ordinaria sulle seconde case e quella sulle «prime» di lusso su quasi 4mila Comuni. Dopo il saldo del 16 dicembre eventuale conguaglio al 28 febbraio

