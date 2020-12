Il cardinale Sepe invita alla prudenza: 'Rispettare le norme è obbligo di fronte al pericolo incombente' (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la sua omelia e discorso alla città in occasione della solennità dell'Immacolata nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli il cardinale Sepe ha invitato i fedeli a Rispettare tutte le norme: "Il ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Durante la sua omelia e discorsocittà in occasione della solennità dell'Immacolata nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli ilhato i fedeli atutte le: "Il ...

