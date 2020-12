I Santi di Mercoledì 9 Dicembre 2020 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I Santi DEL GIORNO, 9 Dicembreda www.Santiebeati.it San JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN Veggente di Guadalupe – Memoria Facoltativa1474 circa – Guadalupe, 1548Nel Dicembre 1531 la Madonna apparve a Guadalupe, in Messico, scegliendo come suo interlocutore un povero indio, Juan Diego, nato verso il 1474 e morto nel 1548, che prima di convertirsi al cattolicesimo portava un affascinante nome azteco, Cuauhtlotatzin, che sta a significare “colui che parla come un’aquila”. Cuauhtlotatzin fu tra i primi a ricevere il battesimo, nel 1524, all’eta’ di cinquant’anni, con il quale gli fu imposto il nuovo nome cristiano di Juan Diego, e con lui ve…www.Santiebeati.it/dettaglio/90946 Santi PIETRO, SUCCESSO, BASSIANO, PRIMITIVO E COMPAGNI Martiri in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 9da www.ebeati.it San JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN Veggente di Guadalupe – Memoria Facoltativa1474 circa – Guadalupe, 1548Nel1531 la Madonna apparve a Guadalupe, in Messico, scegliendo come suo interlocutore un povero indio, Juan Diego, nato verso il 1474 e morto nel 1548, che prima di convertirsi al cattolicesimo portava un affascinante nome azteco, Cuauhtlotatzin, che sta a significare “colui che parla come un’aquila”. Cuauhtlotatzin fu tra i primi a ricevere il battesimo, nel 1524, all’eta’ di cinquant’anni, con il quale gli fu imposto il nuovo nome cristiano di Juan Diego, e con lui ve…www.ebeati.it/dettaglio/90946PIETRO, SUCCESSO, BASSIANO, PRIMITIVO E COMPAGNI Martiri in ...

