Foggia-Palermo, il viaggio in pullman sbalordisce i tifosi rosanero: la risposta del club (Di martedì 8 dicembre 2020) Foggia-Palermo continua a far discutere.Domenica pomeriggio gli uomini di mister Roberto Boscaglia ha steccato malamente la trasferta del "Pino Zaccheria" contro la formazione di Marco Marchionni. Due a zero il punteggio in favore della compagine pugliese che ha capitalizzato, con acume, semplicità e concretezza, gli evidenti imbarazzi in termini di equilibrio ed automatismi in fase di non possesso dei rosanero.LE PAGELLE DI Foggia-Palermo 2-0. Rosa rassegnati alla sconfitta contro un Foggia di altra categoriaRabbia e delusione aleggia tra i supporter del Palermo che tra le altre cose “sono rimasti sorpresi per il viaggio per la Puglia affrontato in pullman, con rientro nel cuore della notte fra domenica e lunedì”, scrive l’odierna ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020)continua a far discutere.Domenica pomeriggio gli uomini di mister Roberto Boscaglia ha steccato malamente la trasferta del "Pino Zaccheria" contro la formazione di Marco Marchionni. Due a zero il punteggio in favore della compagine pugliese che ha capitalizzato, con acume, semplicità e concretezza, gli evidenti imbarazzi in termini di equilibrio ed automatismi in fase di non possesso dei.LE PAGELLE DI2-0. Rosa rassegnati alla sconfitta contro undi altra categoriaRabbia e delusione aleggia tra i supporter delche tra le altre cose “sono rimasti sorpresi per ilper la Puglia affrontato in, con rientro nel cuore della notte fra domenica e lunedì”, scrive l’odierna ...

WiAnselmo : #Foggia-#Palermo, il viaggio in pullman sbalordisce i tifosi rosanero: la risposta del club - Mediagol : #Foggia-#Palermo, il viaggio in pullman sbalordisce i tifosi rosanero: la risposta del club - ILOVEPACALCIO : #Rocca (#Foggia): «Felici per la vittoria sul #Palermo. Ora dobbiamo dare continuità» - zazoomblog : Foggia Rocca: “Felici di aver battuto il Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate” - #Foggia #Rocca:… - WiAnselmo : #Foggia, Rocca: 'Felici di aver battuto il #Palermo. In questo girone non ci sono partite scontate' -