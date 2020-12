Fico “M5S e maggioranza hanno il dovere di sostenere Conte”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La riforma «Presenta dei punti migliorativi, ma altri nodi non sono sciolti. Lo dico chiaramente: non è la miglior riforma possibile. Si tratta di un percorso avviato da più di un anno, che va letto nell’ottica della posizione italiana in Europa. Non dimentichiamo il brillante successo ottenuto dopo un complesso e serrato negoziato sul Recovery».Così il presidente della Camera Robertoin una intervista al Corriere della Sera. «Il voto riguarda il mandato da dare al presidente Conte per il Consiglio europeo dove dovrà tutelare le posizioni e gli interessi del nostro Paese. Il Movimento e latuttaildi sostenerlo: serve grande responsabilità in una fase delicatissima per l’Italia. Occorre lavorare per il bene dei cittadini, per uscire dalla crisi il prima possibile. Per ...