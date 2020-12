De Zerbi in ansia per Caputo e altri tre sono a rischio per il Benevento (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – C’è ancora Ciccio Caputo nei pensieri di Roberto De Zerbi. L’attaccante del Sassuolo anche oggi non si è allenato con il resto dei compagni, limitandosi a svolgere un lavoro differenziato. A tre giorni dalla sfida con il Benevento, in programma venerdì alle ore 20:45, il bomber neroverde rischia dunque un altro forfait. A preoccupare l’ex tecnico giallorosso, però, sono le condizioni di altri tre calciatori. sono ancora fuori causa Defrel e Chiriches, ai quali si è aggiunto anche il difensore tedesco Ayhan. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire chi di loro potrà recuperare ed essere a disposizione per il match con la Strega di Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è ancora Ciccionei pensieri di Roberto De. L’attaccante del Sassuolo anche oggi non si è allenato con il resto dei compagni, limitandosi a svolgere un lavoro differenziato. A tre giorni dalla sfida con il, in programma venerdì alle ore 20:45, il bomber neroverde rischia dunque un altro forfait. A preoccupare l’ex tecnico giallorosso, però,le condizioni ditre calciatori.ancora fuori causa Defrel e Chiriches, ai quali si è aggiunto anche il difensore tedesco Ayhan. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire chi di loro potrà recuperare ed essere a disposizione per il match con la Strega di Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

discunttt : che ansia essere presi di mira da maria come oggetto delle sue risate come sta facendo con giulia o come fa con rud… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi ansia De Zerbi in ansia per Caputo e altri tre sono a rischio per il Benevento anteprima24.it Amici 2020, il meglio e il peggio della settimana, dal 30 novembre al 5 dicembre

Amici, puntate dal 30 novembre al 5 dicembre: prove e sfide da superare per gli allievi e nuovi candidati sottoposti al giudizio dei professori ...

Veretout e Mancini, ansia Roma. Smalling salta anche lo Young Boys

Oggi gli esami per Jordan e Gianluca: si temono lesioni. L’inglese tenta il rientro per il Sassuolo Fiato sospeso in casa giallorossa per le condizioni di Veretout, Mancini e Smalling. I primi due ogg ...

Amici, puntate dal 30 novembre al 5 dicembre: prove e sfide da superare per gli allievi e nuovi candidati sottoposti al giudizio dei professori ...Oggi gli esami per Jordan e Gianluca: si temono lesioni. L’inglese tenta il rientro per il Sassuolo Fiato sospeso in casa giallorossa per le condizioni di Veretout, Mancini e Smalling. I primi due ogg ...