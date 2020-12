Teatro alla Scala, Boosta: "Io, brutto anatroccolo, alla Prima" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - "Sono felice e privilegiato perché un pò della mia musica risuonerà tra le mura della Scala, brutto anatroccolo in mezzo a nomi di una bellezza incredibile". Sono le parole ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 - "Sono felice e privilegiato perché un pò della mia musica risuonerà tra le mura dellain mezzo a nomi di una bellezza incredibile". Sono le parole ...

Radio3tweet : Prima che la diretta dal Teatro alla Scala abbia inizio, concediamoci il tempo di prendere posto, osservare il suo… - Radio3tweet : Uno spettacolo senza precedenti, pensato per entrare nelle nostre case, per celebrare l’opera e la danza. Alle 17,… - MarioManca : Guardo questo inno cantato in un teatro vuoto, con le poltrone rosse smontate, e fatico a trattenere le lacrime. Pe… - MariaAdeleNari : RT @PerScala: In diretta su Rai1, Radio3 e RaiPlay alle 17:00 'A riveder le stelle' dal Teatro alla Scala - bb91687509 : RT @matteoandreone: Questa strana serata di #PrimadellaScala è una cosa unica, commovente, bellissima! Grazie alla musica, all'arte al teat… -