Samantha de Grenet | dalla malattia al GF Vip

(Di lunedì 7 dicembre 2020)deè nata a Roma nel 1970 da una famiglia aristocratica franconapoletana, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto. Alla giovane età di quattordici anni,vince infatti il concorso Fotomodella dell’Anno. Ma il suo primo impegno importante arriva nel 1993, quando viene ingaggiata come inviata per Modapolis, un programma di Italia1. Seguono poi altri lavori, tra cui una parte nel film di Jerry Calà Ragazzi della notte, la conduzione di varietà e programmi sia sulla Rai che su Mediaset, tra cui Candid Camera Show con Fabio Volo. Nei primi anni 2000 la deposa per due calendari sexy: il primo è quello di Maxim, ambientato su una spiaggia tropicale, mentre il secondo è per For Men Magazine, dove posa senza veli in una scenografia western. Nel 2004 ...