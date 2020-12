Recovery plan, Conte: "Voltare pagina". Ecco dove verranno spesi i soldi, ma nel 2021 solo 18 miliardi (Di lunedì 7 dicembre 2020) La consapevolezza che i 196 miliardi del Recovery Fund sono un’occasione irripetibile per il Paese è messa nero su bianco a pagina 5. Prefazione della bozza del piano italiano, di cui Huffpost è in possesso. Scrive Giuseppe Conte: “Oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta di Voltare pagina rispetto al passato. Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi”. Ma spendere 196 miliardi richiede capacità, responsabilità, che la catena politico-istituzionale, affiancata dai tecnici, sia capace di funzionare, di trasformare le intenzioni riportate sulla carta in soldi spesi e spesi in progetti che servono al Paese. Realizzabili davvero, presto e bene. I 196 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La consapevolezza che i 196delFund sono un’occasione irripetibile per il Paese è messa nero su bianco a5. Prefazione della bozza del piano italiano, di cui Huffpost è in possesso. Scrive Giuseppe: “Oltre a recuperare il terreno perduto con la crisi pandemica, si tratta dirispetto al passato. Non possiamo permetterci di ritornare allo status quo precedente a questa crisi”. Ma spendere 196richiede capacità, responsabilità, che la catena politico-istituzionale, affiancata dai tecnici, sia capace di funzionare, di trasformare le intenzioni riportate sulla carta inin progetti che servono al Paese. Realizzabili davvero, presto e bene. I 196 ...

Avvenire_Nei : Intervista @TeresaBellanova: ho chiesto le carte del Recovery plan, non ho ricevuto un rigo - petergomezblog : Recovery plan, la bozza su fondi e governance: 70 miliardi al green e 48 al digitale. Conte: “Via gli ostacoli che… - ilfoglio_it : Anche i populisti italiani dovrebbero capire che con l'opposizione del duo di Visegrád non è in gioco solo il futur… - divorex82 : RT @dukana2: #Recoveryplan, il renziano ??????????#Faraone ??????: '#Conte deve coinvolgere tutti, altrimenti va messa in discussione l'esistenza d… - jokervilma : RT @dukana2: #Recoveryplan, il renziano ??????????#Faraone ??????: '#Conte deve coinvolgere tutti, altrimenti va messa in discussione l'esistenza d… -