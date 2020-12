Prima della Scala, Chailly dirige con la mascherina: il preludio dal «Rigoletto» – Il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un’esperienza difficile e complessa, ma straordinaria anche dal punto di vista acustico. Il direttore musicale della Scala, Riccardo Chailly, ha diretto la Prima indossando la mascherina. E ha spiegato con quale criterio ha scelto i 15 titoli d’opera nell’arco di un secolo che compongono l’inedito programma: «Abbiamo dovuto dedicare attenzione alle vocalità dei 24 solisti per scegliere un repertorio idoneo. Quindi è stato un viaggio abbastanza impegnativo per tutti, in particolare per l’orchestra. Un salto di 100 anni da Rossini a Puccini che implica conoscenza stilistica, quella che è la cosiddetta tradizione, che si tramanda oralmente nei secoli, non è scritta sul testo. E poi la conoscenza diretta di queste differenti personalità». Particolarissima anche la disposizione dei musicisti: ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un’esperienza difficile e complessa, ma straordinaria anche dal punto di vista acustico. Il direttore musicale, Riccardo, ha diretto laindossando la. E ha spiegato con quale criterio ha scelto i 15 titoli d’opera nell’arco di un secolo che compongono l’inedito programma: «Abbiamo dovuto dedicare attenzione alle vocalità dei 24 solisti per scegliere un repertorio idoneo. Quindi è stato un viaggio abbastanza impegnativo per tutti, in particolare per l’orchestra. Un salto di 100 anni da Rossini a Puccini che implica conoscenza stilistica, quella che è la cosiddetta tradizione, che si tramanda oralmente nei secoli, non è scritta sul testo. E poi la conoscenza diretta di queste differenti personalità». Particolarissima anche la disposizione dei musicisti: ...

Ettore_Rosato : In #Arzebaijan alla guida della prima delegazione straniera dopo la firma dell’accordo di pace che ristabilisce i c… - repubblica : 'A riveder le stelle', lo spettacolo che sostituisce la prima della Scala: ecco il programma [aggiornamento delle 0… - Pontifex_it : Come prima di nascere siamo stati attesi da chi ci amava, ora siamo attesi dall’Amore in persona. E se siamo attesi… - AceccKramer : @cafo_19 sicuramente non è solo colpa loro ma non sono stato io a definirmi un modello per gli altri paesi (forse a… - terrastraniera : RT @cannese: Sei voci diverse, 2 clip delle prove, 2 articoli d'archivio: è l'episodio di @Corriere Daily, dedicato oggi alla prima della S… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima della Prima della Scala, i costumi degli artisti firmati da Giorgio Armani IL GIORNO LG SIGNATURE collabora con istituzioni artistiche e culturali di fama mondiale

/PRNewswire/ -- LG SIGNATURE riunirà ancora una volta il mondo dell'arte e della tecnologia, sfruttando le sue partnership con alcuni dei più grandi ...

Sara Lenzi: morta a 18 anni la promessa del motorally italiano in un incidente stradale

Al Rally Sundalion, in Sardegna, la giovane toscana si è scontrata con un mezzo che viaggiava in senso contrario ...

/PRNewswire/ -- LG SIGNATURE riunirà ancora una volta il mondo dell'arte e della tecnologia, sfruttando le sue partnership con alcuni dei più grandi ...Al Rally Sundalion, in Sardegna, la giovane toscana si è scontrata con un mezzo che viaggiava in senso contrario ...