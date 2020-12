Previsioni Meteo 8-9 dicembre

Leggi su udine20

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La regione fra martedì e mercoledì sarà ancora interessata dalla depressione, che con il riapprofondirsi di un minimo barico sul Mar Tirreno, favorirà l’afflusso di sostenute correnti umideda sud-est in quota, da est-nordest nei bassi strati. MARTEDI’ 8: su tutte le zone precipitazioni diffuse da abbondanti ad intense, molto intense sulle Prealpi Carniche, con possibili temporali.Nevicate intense oltre 600 m circa sulle Alpi, oltre 800-1000 m circa sulle Prealpi. La quota neve potrà essere più bassa nelle zone montane più interne e arrivare forse anche a 400 m circa.Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, vento sostenuto da sud-est in quota.MERCOLEDI’ 9: al mattino ancora precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense.Abbondanti nevicate sulla zona montana oltre gli 800-1000 m sulle Prealpi, 600 m sulla fascia ...