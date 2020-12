Pescatori in ostaggio: sindaco Mazara '100 giorni da sequestro, delusi e amareggiati' (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it.

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Poi il sindaco Salvatore Quinci denuncia anche il fatto che i pescatori stranieri non hanno avuto le stesse attenzioni dei colleghi mazaresi. “Noi abbiamo un pr ...

Pescatori in ostaggio: armatore peschereccio, ‘fermi a 1 settembre, silenzio da governo’

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) – “Sembra di essere fermi al primo settembre. Sono trascorsi cento giorni e non abbiamo ancora notizie dei nostri pescatori. Dal Governo, dalla Farnesina non ci fanno ...

