Maltempo, danni all'agricoltura in tutta Italia: Coldiretti chiede stato di calamità (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – È ancora presto per stime puntuali ma ammonta a diversi milioni di euro il conto dei danni del Maltempo lungo tutta la penisola. Dalle coltivazioni danneggiate a quelle a rischio asfissia perchè sommerse dall'acqua, passando per le aziende agricole isolate e il grano e foraggi per gli animali appena seminati spazzati via dall'acqua, ma anche a macchine e trattori nel fango e strade rurali franate o bloccate dalla neve. La Coldiretti ha già chiesto l'avvio delle procedure per verificare lo stato di calamità nelle zone più colpite da Maltempo lungo la Penisola, dal Veneto all'Emilia, dalla Campania alla Puglia fino alla Sicilia. La situazione più grave è stata provocata dall'esondazione del fiume Panaro in Emilia nel modenese che, sottolinea la ...

