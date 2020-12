Liberare i pescatori di Mazara del Vallo. Nel 1979 andò così. (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Agostino Spataro*. La Libia é vittima di una sorta di “congiura internazionale” mirata a dividerla, per spartirsi le sue enormi risorse d’idrocarburi. La “guerra del pesce”, la questione del golfo della Sirte sono storie vecchie irrisolte. I pescatori di Mazara del Vallo le conoscono bene. Da oltre tre mesi, due pescherecci siciliani con 18 Leggi su freeskipper (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Agostino Spataro*. La Libia é vittima di una sorta di “congiura internazionale” mirata a dividerla, per spartirsi le sue enormi risorse d’idrocarburi. La “guerra del pesce”, la questione del golfo della Sirte sono storie vecchie irrisolte. Ididelle conoscono bene. Da oltre tre mesi, due pescherecci siciliani con 18

freeskipperIT : Liberare i pescatori di Mazara del Vallo. Nel 1979 andò così. - freeskipperIT : Liberare i pescatori di Mazara del Vallo. Nel 1979 andò così. - fineditutto : @MediasetTgcom24 Ma chissenefrega di un EGIZIANO in un carcere in EGITTO! DiMaio muova il culo per liberare i pesca… - e_pelos : Se usassimo 70.000 militari in Libia, potremmo facilmente liberare i nostri pescatori siciliani lì prigionieri!… - egidio_gialdini : AVIS Nazionale Mazara del Vallo, AVIS lancia l’appello per liberare i 18 pescatori ancora sequestrati in Libia -