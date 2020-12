Leonardo Fioravanti | cacciatore di onde | «Con 18 tavole al check-in e un sogno»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tre sacche grandi, ognuna con all’interno sei tavole da surf. Quando Leonardo Fioravanti si presenta in aeroporto, di fronte ai banchi del check-in, è difficile che passi inosservato: il suo sport, che è anche il suo lavoro e la sua passione, lo fa trottare costantemente in giro per il mondo, con al seguito l’ingombrante attrezzatura per la caccia alle onde. «Imbarcare tutto costa quasi più del biglietto passeggero», se la ride in collegamento dalle Hawaii. «Sono venuto qui con 18 tavole, necessarie per quello che faccio. Per fortuna c’era il mio film-maker a darmi una mano».