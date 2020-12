League of Legends perde un pro player nel panorama eSport: cacciato poiché 'accusato di infedeltà' (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'industria degli eSport sta sempre più prendendo piede nel mondo: recentemente vi abbiamo riportato come su Instagram, alcune squadre di pro player più famose abbiano più follower rispetto ai classici sport come il baseball e l'hockey su ghiaccio. Tuttavia, proprio come negli sport normali, anche i pro player non sono esenti dagli scandali. La star Tang "huanfeng" Huan-Feng, del team cinese Suning di League of Legends si è ritirata dall'All-Star Weekend della LPL in seguito alle accuse di infedeltà fatte sui social media. Si presume che Huanfeng abbia tradito la sua ragazza con molte altre donne durante il campionato mondiale di League of Legends 2020 a Shanghai. Huanfeng è stato selezionato per il Rookie Team e ci si aspettava che la sua prestazione ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'industria deglista sempre più prendendo piede nel mondo: recentemente vi abbiamo riportato come su Instagram, alcune squadre di propiù famose abbiano più follower rispetto ai classici sport come il baseball e l'hockey su ghiaccio. Tuttavia, proprio come negli sport normali, anche i pronon sono esenti dagli scandali. La star Tang "huanfeng" Huan-Feng, del team cinese Suning diofsi è ritirata dall'All-Star Weekend della LPL in seguito alle accuse difatte sui social media. Si presume che Huanfeng abbia tradito la sua ragazza con molte altre donne durante il campionato mondiale diof2020 a Shanghai. Huanfeng è stato selezionato per il Rookie Team e ci si aspettava che la sua prestazione ...

Eurogamer_it : #LeagueofLegends perde un pro player nel mondo #eSport perché accusato di infedeltà. - fididef : Le twice fanno oramai parte della famiglia di League of Legends quando sono state prese per cantare 'I'll Show You'… - valvolo81 : Ma non si potevano dare appuntamento su League of Legends o Call of Duty? - uwujulio_ : RT @omepe_osu: Ragazzi, allora, il 2021 è alle porte, facciamo tutti una promessa per il nuovo anno! Dal 1 Gennaio non si gioca ne si parle… - kirin_osu : RT @omepe_osu: Ragazzi, allora, il 2021 è alle porte, facciamo tutti una promessa per il nuovo anno! Dal 1 Gennaio non si gioca ne si parle… -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends League of Legends è uno sport: i Worlds 2020 lo hanno confermato al mondo intero Il Fatto Quotidiano League of Legends perde un pro player nel panorama eSport: cacciato poiché 'accusato di infedeltà'

Un pro player di League of Legends è stato cacciato dal team perché accusato di infedeltà ai danni della fidanzata.

3 Nations Cup: la competizione per i migliori videogiochi Riot Games

Si avvicina la 3 Nations Cup, dove i giocatori del nostro paese sfideranno quelli di Spagna e Portogallo nei migliori videogiochi Riot Games. Il 7 e l’8 dicembre si svolgerà la 3 Nations Cup, due gior ...

Un pro player di League of Legends è stato cacciato dal team perché accusato di infedeltà ai danni della fidanzata.Si avvicina la 3 Nations Cup, dove i giocatori del nostro paese sfideranno quelli di Spagna e Portogallo nei migliori videogiochi Riot Games. Il 7 e l’8 dicembre si svolgerà la 3 Nations Cup, due gior ...