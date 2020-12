Gravina: “Basta a intimidazioni e violenza in Serie C, è inammissibile” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Adesso basta! Il pericoloso clima di intimidazione e violenza di cui sono stati vittime negli ultimi giorni dirigenti e calciatori di società di Lega Pro come Foggia, Livorno e Potenza non è ammissibile”. E’ la dura presa di posizione del presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo gli ultimi casi di violenza. “La nostra condanna è ferma e convinta, mi auguro che le forze dell’ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia”. (ANSA). Foto: sito ufficiale FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Adesso basta! Il pericoloso clima di intimidazione edi cui sono stati vittime negli ultimi giorni dirigenti e calciatori di società di Lega Pro come Foggia, Livorno e Potenza non è ammissibile”. E’ la dura presa di posizione del presidente della Figc, Gabriele, dopo gli ultimi casi di. “La nostra condanna è ferma e convinta, mi auguro che le forze dell’ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia”. (ANSA). Foto: sito ufficiale FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

