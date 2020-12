Egitto | Zingaretti | ' su Zaky ennesima decisione ingiusta e disumana'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La sentenza suè l'e inumana. Non si può lasciare in galera un ragazzo perche' difende i diritti umani. Nessuno si illuda: continueremo a tenere alta la pressione e l'attenzione a tutti i livelli su questa ingiustizia". Così il segretario del Pd, Nicola

